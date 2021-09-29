Обов'язкова вакцинація від COVID-19: наказ "застряг" на погодженні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я про обов'язкові щеплення від коронавірусу, куди до переліку попередньо внесено освітян та чиновників, наразі перебуває на погодженні з іншими органами державної влади. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання уряду у середу, передає кореспондент УНН.
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“Розробили наказ про розширення переліку професій, яким обов’язкове щеплення від COVID-19, як того вимагає українське законодавство. Наразі він перебуває на погодженні з іншими органами державної влади. Запропоновані нами норми — це можливість стримувати епідемічну ситуацію”, — сказав Ляшко.
Що було раніше
Минулого тижня під час засідання Кабміну міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запропонував запровадити обов’язкові щеплення від коронавірусу для працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Пізніше в уряді повідомили, що в Міністерстві охорони здоров’я затвердить перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19.
На сайті Федерації профспілок України днями оприлюднили проект наказу Міністерства охорони здоров’я про обов’язкові щеплення від коронавірусу, куди внесено попередньо до переліку освітян та чиновників.
Доповнення
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.
При нових карантинних правилах дозволяється проведення масових заходів, якщо не менше як 80% організаторів таких заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть “жовтий” чи “зелений” COVID-сертифікат. За власником залишається рішення, чи надавати послуги лише вакцинованим клієнтам, чи дотримуватись усіх карантинних обмежень.
Школи та університети також працюватимуть за умови, якщо не менше 80% працівників мають “жовті” чи “зелені” COVID-сертифікати.