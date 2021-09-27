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Обов'язкова вакцинація від COVID-19: оприлюднили попереднє рішення, кому буде потрібне щеплення

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Проект наказу Міністерства охорони здоров’я про обов'язкові щеплення від коронавірусу, куди внесено попередньо до переліку освітян та чиновників, оприлюднили. Відповідний проект документа опубліковано на сайті Федерації профспілок України, пише УНН.

Деталі

Зокрема, у проекті наказу йдеться про те, що обов’язковим щепленням під час дії карантину будуть підлягати:

  • Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.
  • Працівники місцевих державних адміністрацій.
  • Працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової, передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

У проекті зазначається, що у разі відмови або ухилення від щеплень працівників вказаних сфер пропонується відстороняти.

Нагадаємо

Минулого тижня під час засідання Кабміну міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запропонував запровадити обов’язкові щеплення від коронавірусу для працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Пізніше в уряді повідомили, що в Міністерстві охорони здоров’я затвердить перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19.

Перед цим Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українська влада не планує вводити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу в країні. А Міністерство освіти і науки у серпні заявило, що для українських закладів освіти вакцинація від коронавірусу є добровільною, питання про недопуск вчителя до роботи не стоїть.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет також казав, примусової вакцинації освітян від коронавірусу не буде. Однак, ще у червні Шкарлет заявляв, що вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для працівників освіти для допуску до професії.

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