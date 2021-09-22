В уряді пропонують зробити щеплення від COVID-19 обов'язковими для деяких посадовців: у переліку - освітяни

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Уряд планує запровадити обов’язкові щеплення від коронавірусу для працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Про це під час засідання Кабміну повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент УНН.

Цитата:

“За результатами нашої ранкової урядової наради пропонуємо започаткувати впровадження обов’язкових профілактичних щеплень від гострої распіраторної хвороби COVID-19, зокрема для працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій”, — заявив Ляшко.

Міністр додав, що такий підхід вже передбачено законодавством.

Доповнення

Раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українська влада не планує вводити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу в країні.

У серпні Міністерство освіти і науки заявило, що для українських закладів освіти вакцинація від коронавірусу є добровільною, питання про недопуск вчителя до роботи не стоїть.

Як заявив раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, примусової вакцинації освітян від коронавірусу не буде.

Однак, ще у червні Шкарлет заявляв, що вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для працівників освіти для допуску до професії.

Тим часом, через перехід України у “жовту” зону посилюють карантинні заходи для запобігання коронавірусу. У зв’язку з цим, школи, де кількість вакцинованих вчителів сягає менше 80%, мають перейти на дистанційне навчання.

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