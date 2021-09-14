Обов’язкової вакцинації від коронавірусу в Україні не буде - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українська влада не планує вводити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу в країні. Про це він заявив під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
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“Ми не плануємо вводити обов’язкову вакцинацію. В нашій країні це заборонено. Така обов’язковість...”, — сказав прем’єр.
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В той же час, Шмигаль наголосив, що влада мотивуватиме людей вакцинуватися проти коронавірусу. За його словами, влада не може вводити обов’язкову вакцинацію для конкретної людини, але може ввести обов’язкове щеплення для колективів навчальних закладiв.
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У серпні Міністерство освіти і науки заявило, що для українських закладів освіти вакцинація від коронавірусу є добровільною, питання про недопуск вчителя до роботи не стоїть.
Як заявив раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, примусової вакцинації освітян від коронавірусу не буде.
Однак, ще у червні Шкарлет заявляв, що вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для працівників освіти для допуску до професії.
Тим часом, очільники обласних державних адміністрацій України повідомляють, що найближчим часом області можуть перейти у “жовту” зону, що означає посилення карантинних заходів для запобігання коронавірусу. У зв’язку з цим, школи, де кількість вакцинованих вчителів сягає менше 80%, перейдуть на дистанційне навчання.