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Обязательной вакцинации от коронавируса в Украине не будет - премьер

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская власть не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. В нашей стране это запрещено. Такая обязательность...”, — сказал премьер.

Детали

В то же время, Шмыгаль подчеркнул, что власти будут мотивировать людей вакцинироваться против коронавируса. По его словам, власть не может вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но может ввести обязательную прививку для коллективов учебных заведений.

Добавим

В августе Министерство образования и науки заявило, что для украинских учебных заведений вакцинация от коронавируса является добровольной, вопрос о недопуске учителя к работе не стоит.

Как заявил ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет, принудительной вакцинации педагогов от коронавируса не будет.

Однако, еще в июне Шкарлет заявлял, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательной для работников образования для допуска к профессии.

Между тем, руководители областных государственных администраций Украины сообщают, что в ближайшее время области могут перейти в “желтую” зону, что означает усиление карантинных мер по предотвращению коронавируса. В связи с этим, школы, где количество вакцинированных учителей достигает менее 80%, перейдут на дистанционное обучение.

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