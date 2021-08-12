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Питання недопуску вчителів до роботи через відмову від антиковідної вакцинації не стоїть - МОН

Київ • УНН

 • 39419 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Для українських закладів освіти вакцинація від коронавірусу є добровільною, питання про недопуск вчителя до роботи не стоїть. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко, повідомляє УНН.

Цитата:

“Ми зацікавлені в тому, щоб якнайбільше педагогічних працівників і всіх тих, хто працює з дітьми, були вакциновані. Це надзвичайно важливо. Але питання про недопуск вчителя до роботи, звичайно, не стоїть. Школа і вчитель працюватимуть у будь-якому разі”, - заявив посадовець.

Деталі

Кононенко пояснив, що вчителі будуть продовжувати роботу, незалежно від того, чи будуть школи працювати в очному чи в дистанційному режимі. У випадку примушення до вакцинації освітяни мають право звернутися в орган місцевого самоврядування та в правоохоронні органи.

Він також додав, що урочисті заходи до 1 вересня не є під забороною, але вони мають проводитися з дотриманням всіх правил епідемічної безпеки.

Доповнення

Як заявив раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, на сьогодні в середньому по освіті рівень вакцинації становить 35-37%, але серед регіонів є лідери, а саме Київська область - 90% вакцинованих, Житомирська область - приблизно 60%, Волинська - менше 10% вакцинованих. Він також додав, що примусової вакцинації освітян від коронавірусу не буде.

Однак, ще у червні Шкарлет заявляв, що вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для працівників освіти для допуску до професії.

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