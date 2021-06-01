Вакцинація від COVID-19 для освітян може стати обов’язковою – Шкарлет

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“На сьогодні немає інструментів примусової вакцинації... У рамках подальшого життя ми все одно будемо розглядати можливості... наприклад, як у кухарів є обов’язковою вимогою санітарна книжка або інші додаткові елементи допуску до професії... Можливо, як допуск до професії, буде обов’язковим елемент вакцинації”, — розповів Шкарлет.

За його словами, 65% населення України дотичні до освітнього процесу. При цьому міністр зауважив, що розчесати всіх під одну гребінку неможливо, оскільки є люди, які можуть мати протипоказання до вакцинації.

Доповнення

За оперативними даними Міністерства охорони здоров’я на 31 травня 2021 року, від коронавірусу вже вакциновано більш ніж 82 тисячі освітян України. З них 28 221 особа — працівники, залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали щеплення вакциною CoronaVac/Sinovac. Інші освітяни щепились іншими доступними вакцинами у пунктах щеплень.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

За даними МОЗ, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 97 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 1,084 мільйона щеплень, за останню добу з яких — понад 16 тисяч, більшість з них — другою дозою.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня).