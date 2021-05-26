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Кількість повністю вакцинованих від COVID-19 українців наблизилася до 100 тисяч

Київ • УНН

 • 14836 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 97 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 1,084 мільйона щеплень, за останню добу з яких - понад 16 тисяч, більшість з них - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Кількість повністю вакцинованих від COVID-19 українців наблизилася до 100 тисяч

Цитата:

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 987 193 особи, з них отримали 1 дозу – 987191 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 97 391 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 084 582 щеплення", - повідомили у МОЗ.

Деталі

16 387 людей щеплено проти COVID-19 за добу 25 травня 2021 року. Одну дозу отримали 5 221 людина, повністю імунізовані - 11 166 людей.

Протягом доби працювали: 282 мобільні бригади, 373 пункти щеплення.

Станом на 26 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 590 133 людини.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня). 

26 травня в Україну доставили першу партію вакцин виробництва Pfizer/BioNTech, закуплену за кошти державного бюджету.

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