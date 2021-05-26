Число полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев приблизилась к 100 тысячам

Цитата:

"С начала прививочной кампании привито 987 193 человека, из них получили 1 дозу - 987 191 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 97 391 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 084 582 прививки", - сообщили в Минздраве.

Детали

16 387 человек привито против COVID-19 за сутки 25 мая 2021. Одну дозу получили 5221 человек, полностью иммунизированы - 11 166 человек.

В течение суток работали 282 мобильные бригады, 373 пункты прививки.

По состоянию на 26 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca / Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украину уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом поставок 18 мая).

26 мая в Украину доставили первую партию вакцин производства Pfizer/BioNTech, закупленную на средства государственного бюджета.