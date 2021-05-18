В Україну прибула нова партія вакцини від коронавірусу Pfizer

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"Цього тижня ЮНІСЕФ разом із ВООЗ доставлять до України майже півмільйона доз вакцини від COVID-19 у межах ініціативи COVAX. Щойно у міжнародний аеропорт "Київ" прибув літак із першими 122 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech", - вказали у ЮНІСЕФ.

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За даними організації ООН, це перший із чотирьох вантажів нової партії. Загалом, до кінця тижня ЮНІСЕФ доправить всього 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій.

Очікується, що 378 тис. доз вакцини буде для щеплення першою та другою дозою від COVID-19 працівників сфери освіти. Решту із вакцин направлять для пріоритетних груп із першого та другого етапу вакцинації.

Україна і COVAX

Раніше в межах COVAX Україна отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech та 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої SK Bioscience, Південна Корея. Також - близько 140 тисяч шприців для розведення вакцин з розчинником та ін’єкцій та більше 1300 коробок для їх безпечної утилізації.

COVAX — глобальна ініціатива з пришвидшення розробки та виробництва вакцин від COVID-19 і забезпечення їхнього рівномірного розподілу у всьому світі. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19.