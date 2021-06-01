Вакцинация от COVID-19 для педагогов может стать обязательной - Шкарлет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Вакцинация от COVID-19 может стать обязательной для работников образования для допуска к профессии. Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет во время выступления на форуме "Украина 30. Образование и наука", передает корреспондент УНН.
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"На сегодня нет инструментов принудительной вакцинации ... В рамках дальнейшей жизни мы все равно будем рассматривать возможности ... например, как у поваров является обязательным требованием санитарная книжка или другие дополнительные элементы допуска к профессии ... Возможно, как допуск к профессии, будет обязательным элемент вакцинации", - рассказал Шкарлет.
По его словам, 65% населения Украины касаются образовательного процесса. При этом министр отметил, что расчесать всех под одну гребенку невозможно, поскольку есть люди, которые могут иметь противопоказания к вакцинации.
Дополнение
По оперативным данным Министерства здравоохранения на 31 мая 2021 года, от коронавируса уже вакцинировано более чем 82 тыс. педагогов Украины. Из них 28 221 человек - работники, привлеченные к проведению внешнего независимого оценивания, которые получили прививки вакциной CoronaVac/Sinovac. Другие педагоги прививались другими доступными вакцинами в пунктах прививок.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/ AstraZeneca (Covishield) из Индии.
По данным Минздрава, полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 97 тыс. человек. При этом в целом сделали уже 1,084 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 16 тыс., большинство из них - второй дозой.
До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.
В Украину уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом поставок 18 мая).