У низці регіонів школи з недостатньою кількістю вакцинованих викладачів перейдуть на дистанційне навчання

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Очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький у своєму Facebook заявив, що у зв’язку з епідеміологічною ситуацією наступного тижня Сумська область може перейти у “жовту” зону карантину.

Через це частина шкіл та дитячих садочків можуть бути закриті на карантин та перейти на дистанційне навчання.

“При переході у „жовту“ зону карантину, школа, у якій провакциновано менше 80% працівників, переходить до навчання в онлайн-режимі. До „жовтої зони“ наша Сумщина може потрапити уже наступного понеділка”, — заявив Живицький.

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Як заявила під час брифінгу очільниця обласного управління освіти Волинської області Людмила Плахотна, більшість шкіл області, через низький рівень вакцинації працівників освіти, з понеділка можуть перейти на дистанційну форму навчання.

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“Якщо до кінця тижня не збільшимо кількість щеплених у школах, то з понеділка переважна більшість закладів має великі шанси перейти на дистанційне навчання”, — заявила Людмила Плахотна.

За словами спікерки, одна зі шкіл у Турійській громаді вже перейшла на онлайн навчання. Коронавірус діагностували у шести із 27 працівників навчального закладу. Плахотна зазначила, що у закладі проти COVID-19 вакциновані всього двоє працівників.

Тим часом очільник Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу сьогодні заявив, що у випадку переходу до “жовтої зони”, школи, де, кількість вакцинованих працівників становить менше, ніж 80%, не зможуть працювати у звичному режимі, та вимушені будуть піти на дистанційне навчання.

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“Ми маємо початок нового навчального року, що означає зустріч великої кількості людей...Ми повинні забезпечити разом з вами, щоб всі вчителі, педагоги, які задіяні у садочках, школах, університетах — були вакциновані... Це є вимога у Європейському Союз, та у всьому світі. Мінімум 80% педагогічного складу мусять бути вакциновані, і це єдиний бар’єр до того, щоб школи працювали. Якщо не буде вакциновано 80% співробітників, такі заклади в умовах „жовтої“ зони, „помаранчевої“, та „червоної“ зони не будуть працювати”, — заявив Осачук.

Нагадаємо

12 серпня у Міністерстві освіти і науки заявили, що для українських закладів освіти вакцинація від коронавірусу є добровільною, питання про недопуск вчителя до роботи не стоїть. Там зазначили, що вчителі будуть продовжувати роботу, незалежно від того, чи будуть школи працювати в очному чи в дистанційному режимі. У випадку примушення до вакцинації освітяни мають право звернутися в орган місцевого самоврядування та в правоохоронні органи.

Однак у червні міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляв, що вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для працівників освіти для допуску до професії.

Тим часом, кількість щеплень від COVID-19 в Україні наблизилася до 10 мільйонів.