Кількість щеплень від COVID-19 в Україні наблизилася до 10 мільйонів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже 4,3 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 9,9 мільйона щеплень, за останню добу з яких - майже 134 тисячі, більшість з них - другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 923 423 щеплення", - повідомили у МОЗ.
Деталі
133 922 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 06 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 37 380 людей, повністю імунізовані - 96 542 людини.
Протягом доби працювали: 882 мобільні бригади, 2 827 пунктів щеплення; 338 центрів вакцинації.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.