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Количество прививок от COVID-19 в Украине приблизилась к 10 миллионам

Количество прививок от COVID-19 в Украине приблизилась к 10 миллионам

Киев  •  УНН

 • 14936 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 4,3 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 9,9 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 134 тысячи, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"С начала прививочной кампании привито 5 618 798 человек, из них получили одну дозу - 5 618 796 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 304 627 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 923 423 прививки", - сообщили в Минздраве.

Детали

133 922 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки, 6 сентября 2021 года. Одну дозу получили 37 380 человек, полностью иммунизированы - 96 542 человека.

В течение суток работали: 882 мобильные бригады, 2827 пунктов прививки; 338 центров вакцинации.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

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