Количество прививок от COVID-19 в Украине приблизилась к 10 миллионам

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 4,3 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 9,9 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 134 тысячи, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.