В ряде регионов школы с недостаточным количеством вакцинированных преподавателей перейдут на дистанционное обучение

Детали

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в своем Facebook заявил, что в связи с эпидемиологической ситуацией на следующей неделе Сумская область может перейти в “желтую” зону карантина.

Из-за этого часть школ и детских садов могут быть закрыты на карантин и перейти на дистанционное обучение.

“При переходе в „желтую“ зону карантина, школа, в которой провакцинировано менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме. В „желтую зону“ наша Сумская область может попасть уже в следующий понедельник”, — заявил Живицкий.

Детали

Как заявила на брифинге руководительница областного управления образования Волынской области Людмила Плахотная, большинство школ области, из-за низкого уровня вакцинации работников образования, с понедельника могут перейти на дистанционную форму обучения.

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“Если до конца недели не увеличить количество привитых в школах, то с понедельника подавляющее большинство заведений имеют большие шансы перейти на дистанционное обучение”, — заявила Людмила Плахотная.

По словам спикера, одна из школ в Турийской общине уже перешла на онлайн обучение. Коронавирус диагностировали у шести из 27 работников учебного заведения. Плахотная отметила, что в заведении против COVID-19 вакцинированы всего двое работников.

Между тем глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга сегодня заявил, что в случае перехода к “желтой зоны”, школы, где количество вакцинированных работников составляет менее 80%, не смогут работать в обычном режиме, и вынуждены будут пойти на дистанционное обучения.

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“Мы имеем начало нового учебного года, что означает встречу большого количества людей... Мы должны обеспечить вместе с вами, чтобы все учителя, педагоги, которые задействованы в садах, школах, университетах — были вакцинированы... Это требование в Европейском Союзе и во всем мире. Минимум 80% педагогического состава должны быть вакцинированы, и это единственный барьер к тому, чтобы школы работали. Если не будет вакцинировано 80% сотрудников, такие заведения в условиях „желтой“ зоны, „оранжевой“, и „красной“ зоны не будут работать”, — заявил Осачук.

Напомним

12 августа в Министерстве образования и науки заявили, что для украинских учебных заведений вакцинация от коронавируса является добровольной, вопрос о недопуске учителя к работе не стоит. Там отметили, что учителя будут продолжать работу, независимо от того, будут ли школы работать в очном или в дистанционном режиме. В случае принуждения к вакцинации педагоги имеют право обратиться в орган местного самоуправления и в правоохранительные органы.

Однако в июне министр образования и науки Сергей Шкарлет заявлял, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательной для работников образования для допуска к профессии.

Между тем, количество прививок от COVID-19 в Украине приблизилось к 10 миллионам.