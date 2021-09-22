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МОЗ затвердить перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19

МОЗ затвердить перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19

Київ • УНН

 • 28541 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. В Міністерстві охорони здоров’я затвердить перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Цитата

“В Міністерстві охорони здоров’я затвердять чіткий перелік професій виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням від коронавірусної інфекції. До нього включать працівників закладів освіти, працівників центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також працівників місцевих державних адміністрацій”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що відповідне протокольне рішення прийняли сьогодні на засіданні Уряду.

“Перші пріоритетні групи, ті хто вакцинувались на перших етапах кампанії, вже досягнули показників понад 80% охоплення — це медики, військові ЗСУ, структури МВС. Групи з 3 етапу — освітяни та держслужбовці — ще не досягли такого результату охоплення. Ми вважаємо за доцільне прийняти жорстке рішення для убезпечення освітнього процесу та функціонування органів державної влади, особливо в частині надання адміністративних послуг, де відбувається тісний контакт зі споживачами”, — коментує Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зазначається, що за оперативними даними, станом на 19 вересня хоча б 1 дозу вакцини від COVID-19 отримали лише 49% працівників сфери освіти, повністю вакциновані — 39%. При цьому, для прикладу, хоча б однією дозою вакциновано 86% працівників екстренки, 91% складу ЗСУ та 85% сил МВС.

Зараз в Україні наявні понад 11 млн доз різних вакцин від COVID-19 — обирайте та вакцинуйтесь якомога швидше. Чим більше людей отримують щеплення, тим менша ймовірність настання червоного рівня епідемічної безпеки в Україні.

Доповнення

На сьогоднішньому засіданні уряду Віктор Ляшко заявив, що уряд планує запровадити обов’язкові щеплення від коронавірусу для працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

Раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українська влада не планує вводити обов’язкову вакцинацію від коронавірусу в країні.

У серпні Міністерство освіти і науки заявило, що для українських закладів освіти вакцинація від коронавірусу є добровільною, питання про недопуск вчителя до роботи не стоїть.

Як заявив раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, примусової вакцинації освітян від коронавірусу не буде.

Однак, ще у червні Шкарлет заявляв, що вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для працівників освіти для допуску до професії.

Українські Національні Новини

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