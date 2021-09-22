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Минздрав утвердит перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19

Минздрав утвердит перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 28533 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Министерстве здравоохранения утвердит перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

“В Министерстве здравоохранения утвердят четкий перечень профессий производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам от коронавирусной инфекции. В него включат работников учебных заведений, работников центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных государственных администраций”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что соответствующее протокольное решение приняли сегодня на заседании правительства.

“Первые приоритетные группы, те кто вакцинировались на первых этапах кампании, уже достигли показателей более 80% охвата — это медики, военные ВСУ, структуры МВД. Группы из 3 этапа — педагоги и чиновники — еще не достигли такого результата охвата. Мы считаем целесообразным принять жесткое решение для обеспечения безопасности образовательного процесса и функционирования органов государственной власти, особенно в части предоставления административных услуг, где происходит тесный контакт с потребителями”, — комментирует Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Отмечается, что по оперативным данным, по состоянию на 19 сентября хотя бы 1 дозу вакцины от COVID-19 получили только 49% работников сферы образования, полностью вакцинированы — 39%. При этом, например, хотя бы одной дозой вакцинировано 86% работников экстренки, 91% состава ВСУ и 85% сил МВД.

Сейчас в Украине есть более 11 млн доз различных вакцин от COVID-19 — выбирайте и вакцинируйтесь как можно скорее. Чем больше людей получают прививки, тем меньше вероятность наступления красного уровня эпидемической безопасности в Украине.

Дополнение

На сегодняшнем заседании правительства Виктор Ляшко заявил, что правительство планирует ввести обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская власть не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране.

В августе Министерство образования и науки заявило, что для украинских учебных заведений вакцинация от коронавируса является добровольной, вопрос о недопуске учителя к работе не стоит.

Как заявил ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет, принудительной вакцинации педагогов от коронавируса не будет.

Однако, еще в июне Шкарлет заявлял, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательным для работников образования для допуска к профессии.

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