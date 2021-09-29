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Обязательная вакцинация от COVID-19: приказ "застрял" на согласовании

Киев  •  УНН

 • 22810 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Приказ Министерства здравоохранения об обязательных прививках от коронавируса, куда в перечень предварительно внесены педагоги и чиновники, сейчас находится на согласовании с другими органами государственной власти. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Разработали приказ о расширении перечня профессий, которым обязательна прививка от COVID-19, как того требует украинское законодательство. Сейчас он находится на согласовании с другими органами государственной власти. Предложенные нами нормы - это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию", - сказал Ляшко.

Что было ранее

На прошлой неделе во время заседания Кабмина министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил ввести обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Позже в правительстве сообщили, что в Министерстве здравоохранения утвердят перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19.

На сайте Федерации профсоюзов Украины на днях обнародовали проект приказа Министерства здравоохранения об обязательных прививках от коронавируса, куда внесены предварительно в перечень педагоги и чиновники.

Дополнение

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.

При новых карантинных правилах разрешается проведение массовых мероприятий, если не менее 80% организаторов таких мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат. За владельцем остается решение, предоставлять услуги только вакцинированным клиентам, или придерживаться всех карантинных ограничений.

Школы и университеты также будут работать при условии, если не менее 80% работников имеют "желтые" или "зеленые" COVID-сертификаты.

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