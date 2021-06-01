Обмеження обігу пластику призведе до негативної реакції суспільства через вищі ціни на біорозкладні пакети - екологи

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“Це рішення депутатів не можна назвати системним, але це перший крок України на шляху обмеження використання одноразового пластику. Альтернатива запропонована у тексті закону - йдеться про біорозкладні пакети. Нині такі пакети мають вишу собівартість при виготовленні, і певний час можуть викликати негативні емоції у частини користувачів через їх ціну. Водночас, ціна, яку нині платить людство за забруднення довкілля одноразовим пластиком є незмірно вищою”, - зазначили у відомстві.

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На думку екологів, прийнятий закон обмежує обіг певних видів пластикових пакетів, що у вигляді відходів, є найбільш складними для сортування, збору і подальшої утилізації. А застосування новітніх технологій поступово створить розумну, екологічно дружну альтернативу пластику.

“Тут варто згадати про винахід українського школяра Валентина Фречки, який запропонував ідею виробництва паперу з опалого листя. За це у 2018 році він отримав золоту медаль у Нью-Йорку. Нині його технологія починає масово застосовуватися у виробництві паперу, зокрема й для виробництва альтернативних пакетів”, - розповіли експерти.

Додамо

У той же час голова організації "Батарейки, здавайтеся" Любов Колосовська вважає, що основна користь та законопроєкту про обмеження обігу пластику полягає у закликанні людей замислитись про проблему пластику та безконтрольного засмічення. Але, в той же час, еко-активістка вважає, що системно проблема не вирішиться, навіть, якщо пластик замінити на біорозкладний матеріал.

“Треба зрозуміти, що цей законопроєкт системно проблему сміття не вирішує, тому що одноразові пластикові “маєчки” - це дуже невеликий відсоток сміття. Адже, практично всі товари, які продаються в магазині, так само запаковані у пластикові пакети, та так само відправляються на полігон. Тому, системно вирішити цю проблему може тільки Європейська система розширеної відповідальності виробника, яка закладена в інший законопроєкт 22-071. І саме його прийняття буде історичним кроком для України. Тому що він дозволяє зробити таку систему, що виробник сам відповідальний за утилізацію свого пакування”, - наголосила Колосовська.

Вона зазначила, що єдина правильна альтернатива пластиковим пакетам - це використання багаторазових тканинних мішечків, які найбільш за все безпечні для екології.

Нагадаємо

Верховна Рада у вівторок, 1 червня, на повторному другому читанні ухвалила проект закону № 2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Відповідне рішення підтримало 297 народних депутатів.

Також Рада на засіданні у вівторок, 1 червня, ухвалила в першому читанні проект закону № 4568 про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами.

За результатами дослідження, проведеного австралійським благодійним фондом Minderoo Foundation, 20 компаній виробляють понад 50% всіх відходів з одноразових пластикових виробів у світі.