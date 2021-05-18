Понад половину відходів з одноразового пластику у світі продукують лише 20 фірм - дослідження

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 18748 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 64230 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 149009 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 184088 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 165408 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 162226 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 111496 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88542 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 215731 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89661 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
71%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 98806 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 39688 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 52482 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 61515 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 78280 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 183049 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 215737 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 306648 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 470789 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 454235 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 17730 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 42399 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 47198 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 47165 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 47668 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Понад половину відходів з одноразового пластику у світі продукують лише 20 фірм - дослідження

Київ • УНН

 • 17972 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. За результатами дослідження, проведеного австралійським благодійним фондом Minderoo Foundation, 20 компаній виробляють понад 50% всіх відходів з одноразових пластикових виробів у світі. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Понад половину відходів з одноразового пластику у світі продукують лише 20 фірм - дослідження

Деталі

Згідно з результатами дослідження, джерелом 55% таких відходів у світі є 20 нафтогазових і хімічних компаній, серед яких є як державні, так і транснаціональні корпорації.

Так, серед підприємств виділяють найбільшу нафтову компанію ExxonMobil, яка стала також найбільшим в світі виробником відходів одноразових пластикових виробів. На її частку припадає 5,9 млн тонн відходів у світі.

Наступною називають найбільшу хімічну компанію в світі - Dow в США, на рахунку якої 5,5 млн тонн пластикових відходів. На третьому місці - китайське нафтогазове підприємство Sinopec - 5,3 мільйона тонн.

Відзначається, що 11 з компаній розташовані в Азії, чотири - в Європі, три - в Північній Америці, одна - в Латинській Америці і одна - на Близькому Сході.

У звіті наголошується, що майже 60% комерційного фінансування індустрії одноразового пластику надходить від 20 глобальних банків, які з 2011 року позичили майже 30 млрд дол. на виробництво полімерів. Серед них головними є Barclays, HSBC, Bank of America, Citigroup і JPMorgan Chase.

Окрім того, у дослідженні наголошується, що Австралія очолює список країн з виробництва відходів одноразових пластикових виробів.

Нагадаємо

У 2020 році благодійна група Break Free From Plastic назвала Coca-Cola, Pepsi і Nestle найбільшими в світі забруднювачами пластиком. У лютому поточного року компанія Coca-Cola заявляла про наміри випробувати паперові пляшки в межах довгострокової стратегії, націленої на повне позбавлення від пластику.

Окрім того, в травні Єврокомісія представила план дій, відповідно до якого Євросоюз буде прагнути до нульового забруднення повітря, води і ґрунту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$35.00
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,594.94