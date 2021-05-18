Понад половину відходів з одноразового пластику у світі продукують лише 20 фірм - дослідження

Деталі

Згідно з результатами дослідження, джерелом 55% таких відходів у світі є 20 нафтогазових і хімічних компаній, серед яких є як державні, так і транснаціональні корпорації.

Так, серед підприємств виділяють найбільшу нафтову компанію ExxonMobil, яка стала також найбільшим в світі виробником відходів одноразових пластикових виробів. На її частку припадає 5,9 млн тонн відходів у світі.

Наступною називають найбільшу хімічну компанію в світі - Dow в США, на рахунку якої 5,5 млн тонн пластикових відходів. На третьому місці - китайське нафтогазове підприємство Sinopec - 5,3 мільйона тонн.

Відзначається, що 11 з компаній розташовані в Азії, чотири - в Європі, три - в Північній Америці, одна - в Латинській Америці і одна - на Близькому Сході.

У звіті наголошується, що майже 60% комерційного фінансування індустрії одноразового пластику надходить від 20 глобальних банків, які з 2011 року позичили майже 30 млрд дол. на виробництво полімерів. Серед них головними є Barclays, HSBC, Bank of America, Citigroup і JPMorgan Chase.

Окрім того, у дослідженні наголошується, що Австралія очолює список країн з виробництва відходів одноразових пластикових виробів.

Нагадаємо

У 2020 році благодійна група Break Free From Plastic назвала Coca-Cola, Pepsi і Nestle найбільшими в світі забруднювачами пластиком. У лютому поточного року компанія Coca-Cola заявляла про наміри випробувати паперові пляшки в межах довгострокової стратегії, націленої на повне позбавлення від пластику.

Окрім того, в травні Єврокомісія представила план дій, відповідно до якого Євросоюз буде прагнути до нульового забруднення повітря, води і ґрунту.