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Более половины отходов из одноразового пластика в мире производят лишь 20 фирм - исследование

Киев • УНН

 • 17972 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. По результатам исследования, проведенного австралийским благотворительным фондом Minderoo Foundation, 20 компаний производят более 50% всех отходов из одноразовых пластиковых изделий в мире. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Более половины отходов из одноразового пластика в мире производят лишь 20 фирм - исследование

Детали

Согласно результатам исследования, источником 55% таких отходов в мире являются 20 нефтегазовых и химических компаний, среди которых есть как государственные, так и транснациональные корпорации.

Так, среди предприятий выделяют крупнейшую нефтяную компанию ExxonMobil, которая стала также крупнейшим в мире производителем отходов одноразовых пластиковых изделий. На ее долю приходится 5,9 млн тонн отходов в мире.

Следующей называют наибольшую химическую компанию в мире - Dow в США, на счету которой 5,5 млн тонн пластиковых отходов. На третьем месте - китайское нефтегазовое предприятие Sinopec - 5,3 миллиона тонн.

Отмечается, что 11 из компаний расположены в Азии, четыре - в Европе, три - в Северной Америке, одна - в Латинской Америке и одна - на Ближнем Востоке.

В отчете отмечается, что почти 60% коммерческого финансирования индустрии одноразового пластика поступает от 20 глобальных банков, которые с 2011 года заняли почти 30 млрд долл. на производство полимеров. Среди них главными являются Barclays, HSBC, Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase.

Кроме того, в исследовании отмечается, что Австралия возглавляет список стран по производству отходов одноразовых пластиковых изделий.

Напомним

В 2020 году благотворительная группа Break Free From Plastic назвала Coca-Cola, Pepsi и Nestle крупнейшими в мире загрязнителями пластиком. В феврале текущего года компания Coca-Cola заявляла о намерениях испытать бумажные бутылки в рамках долгосрочной стратегии, нацеленной на полное избавление от пластика.

Кроме того, в мае Еврокомиссия представила план действий, согласно которому Евросоюз будет стремиться к нулевому загрязнению воздуха, воды и почвы.

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