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Еврокомиссия представила план действий по стремление к нулевому загрязнения воздуха, воды и грунта

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Еврокомиссия (ЕК) представила план действий, в соответствии с которым Евросоюз будет стремиться к нулевому загрязнению воздуха, воды и почвы. Об этом говорится в документе, распространенном в среду в Брюсселе, пишет УНН.

Еврокомиссия представила план действий по стремление к нулевому загрязнения воздуха, воды и грунта

Детали

“В плане действий излагается комплексное видение на 2050 год: мир, в котором загрязнение будет снижено до уровней, которые больше не наносят вреда здоровью человека и природным экосистемам, а также шаги по достижению этой цели. План связывает воедино всю политику ЕС по борьбе с загрязнением и по его предотвращению, уделяя особое внимание использованию цифровых решений для борьбы с загрязнением”, — отмечается в заявлении ЕК.

Конкретные шаги по достижению этой цели включают в себя “улучшение качества воздуха на 55% для сокращения числа преждевременных смертей”, “улучшение качества воды за счет сокращения отходов, пластикового мусора в море (на 50%) и микропластика (на 30%)”, а также “улучшение качества почвы за счет сокращения потерь питательных веществ и использования химических пестицидов на 50%”. Кроме того, план предусматривает “сокращение на 25% экосистем ЕС, где загрязнение воздуха угрожает биоразнообразию” и значительное сокращение образования отходов, в том числе коммунальных.

Как говорится в заявлении ЕК, Брюссель проведет с 1 по 4 июня экологическую конференцию “Зеленая неделя ЕС”, на которой планируется обсудить вопросы достижения нулевого загрязнения.

Pollution is the largest environmental cause of diseases and biodiversity loss.

The #ZeroPollution Action Plan will:

 reduce air, water and soil pollution to harmless levels
 include pollution prevention in EU decisionshttps://t.co/XfguFNLMo9#EUGreenDeal pic.twitter.com/DFNhOC3vZL

— European Commission  (@EU_Commission) May 12, 2021

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