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Єврокомісія представила план дій з прагнення до нульового забруднення повітря, води і ґрунту

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Єврокомісія (ЄК) представила план дій, відповідно до якого Євросоюз буде прагнути до нульового забруднення повітря, води і ґрунту. Про це йдеться в документі, поширеному в середу в Брюсселі, пише УНН.

Єврокомісія представила план дій з прагнення до нульового забруднення повітря, води і ґрунту

Деталі

“У плані дій викладається комплексне бачення на 2050 рік: світ, в якому забруднення буде знижено до рівнів, які більше не завдають шкоди здоров’ю людини і природних екосистем, а також кроки по досягненню цієї мети. План пов’язує воєдино всю політику ЄС по боротьбі із забрудненням і по його запобіганню, приділяючи особливу увагу використанню цифрових рішень для боротьби із забрудненням”, — наголошується в заяві ЄК.

Конкретні кроки по досягненню цієї мети включають в себе “поліпшення якості повітря на 55% для скорочення кількості передчасних смертей”, “поліпшення якості води за рахунок скорочення відходів, пластикового сміття в морі (на 50%) і мікропластика (на 30%)”, а також “поліпшення якості ґрунту за рахунок скорочення втрат поживних речовин і використання хімічних пестицидів на 50%”. Крім того, план передбачає “скорочення на 25% екосистем ЄС, де забруднення повітря загрожує біорізноманіттю” і значне скорочення утворення відходів, в тому числі комунальних.

Як говориться в заяві ЄК, Брюссель проведе з 1 по 4 червня екологічну конференцію “Зелений тиждень ЄС”, на якій планується обговорити питання досягнення нульового забруднення.

Pollution is the largest environmental cause of diseases and biodiversity loss.

The #ZeroPollution Action Plan will:

reduce air, water and soil pollution to harmless levels
include pollution prevention in EU decisions https://t.co/XfguFNLMo9 #EUGreenDeal pic.twitter.com/DFNhOC3vZL

— European Commission (@EU_Commission) May 12, 2 021

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