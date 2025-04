Єврокомісія представила план дій з прагнення до нульового забруднення повітря, води і ґрунту

Деталі

“У плані дій викладається комплексне бачення на 2050 рік: світ, в якому забруднення буде знижено до рівнів, які більше не завдають шкоди здоров’ю людини і природних екосистем, а також кроки по досягненню цієї мети. План пов’язує воєдино всю політику ЄС по боротьбі із забрудненням і по його запобіганню, приділяючи особливу увагу використанню цифрових рішень для боротьби із забрудненням”, — наголошується в заяві ЄК.

Конкретні кроки по досягненню цієї мети включають в себе “поліпшення якості повітря на 55% для скорочення кількості передчасних смертей”, “поліпшення якості води за рахунок скорочення відходів, пластикового сміття в морі (на 50%) і мікропластика (на 30%)”, а також “поліпшення якості ґрунту за рахунок скорочення втрат поживних речовин і використання хімічних пестицидів на 50%”. Крім того, план передбачає “скорочення на 25% екосистем ЄС, де забруднення повітря загрожує біорізноманіттю” і значне скорочення утворення відходів, в тому числі комунальних.

Як говориться в заяві ЄК, Брюссель проведе з 1 по 4 червня екологічну конференцію “Зелений тиждень ЄС”, на якій планується обговорити питання досягнення нульового забруднення.

