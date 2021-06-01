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Ограничение обращения пластика приведет к негативной реакции общества из-за более высоких цен на биоразлагаемые пакеты - экологи

Киев • УНН

 • 17156 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Принятый закон № 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов не является системным, но является первым шагом Украины для ограничения использования одноразового пластика. В то же время, это может вызвать негативную реакцию со стороны общества за повышены цены на биоразлагаемые пакеты. Об этом УНН рассказали во Всеукраинской экологической лиге.

Ограничение обращения пластика приведет к негативной реакции общества из-за более высоких цен на биоразлагаемые пакеты - экологи

Цитата

"Это решение депутатов нельзя назвать системным, но это первый шаг Украины на пути ограничения использования одноразового пластика. Альтернатива предложена в тексте закона - речь идет о биоразлагаемых пакетах. Сейчас такие пакеты имеют высшую себестоимость при изготовлении, и некоторое время могут вызвать негативные эмоции у части пользователей из-за их цены. В то же время, цена, которую сейчас платит человечество за загрязнение окружающей среды одноразовым пластиком является неизмеримо более высокой", - отметили в ведомстве.

Детали

По мнению экологов, принятый закон ограничивает обращение определенных видов пластиковых пакетов, в виде отходов, которые являются наиболее сложными для сортировки, сбора и последующей утилизации. А применение новейших технологий постепенно создаст разумную, экологически дружную альтернативу пластика.

"Здесь стоит вспомнить об изобретении украинского школьника Валентина Фречко, который предложил идею производства бумаги из опавших листьев. За это в 2018 году он получил золотую медаль в Нью-Йорке. Сейчас его технология начинает массово применяться в производстве бумаги, в том числе для производства альтернативных пакетов", - рассказали эксперты.

Добавим

В то же время председатель организации "Батарейки, сдавайтесь" Любовь Колосовська считает, что основная польза законопроекта об ограничении оборота пластика заключается в призвании людей задуматься о проблеме пластика и бесконтрольного засорения. Но, в то же время, эко-активистка считает, что системно проблема не решится, даже если пластик заменить биоразлагаемым материалом.

"Надо понять, что этот законопроект системно проблему мусора не решает, потому что одноразовые пластиковые "маечки" - это очень небольшой процент мусора. Ведь практически все товары, которые продаются в магазине, так же упакованы в пластиковые пакеты, и так же отправляются на полигон. Поэтому, системно решить эту проблему может только Европейская система расширенной ответственности производителя, которая заложена в другой законопроект 22-071. И именно его принятие будет историческим шагом для Украины. Потому что он позволяет сделать такую систему, что производитель сам ответственен за утилизацию своей упаковки", - отметила Колосовская.

Она отметила, что единственная правильная альтернатива пластиковым пакетам - это использование многоразовых тканевых мешочков, которые наиболее безопасны для экологии.

Напомним

Верховная Рада во вторник, 1 июня, на повторном втором чтении приняла проект закона № 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Соответствующее решение поддержали 297 народных депутатов.

Также Рада на заседании во вторник, 1 июня, приняла в первом чтении проект закона № 4568 о материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами.

По результатам исследования, проведенного австралийским благотворительным фондом Minderoo Foundation, 20 компаний производят больше 50% всех отходов из одноразовых пластиковых изделий в мире.

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