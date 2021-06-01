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Рада зробила крок до посилення вимог до харчової упаковки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 1 червня, ухвалила в першому читанні проект закону № 4568 про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами. Рішення підтримало 316 нардепів, передає кореспондент УНН.

Рада зробила крок до посилення вимог до харчової упаковки

Цитата:

“Сьогодні ми голосуємо у першому читанні історичний законопроект. Це пов’язано з тим, що ми з вами кожного дня п’ємо каву чи берем в упаковці харчі на роботу або до офісу. Вся ця упаковка повинна бути безпечною. За 30 років в Україні не існувало такого закону — про безпеку харчової упаковки. Сьогодні всі профільні комітети підтримали його, він врегульовує на комплексній основі питання безпечності різних матеріалів і предметів, що контактують з харчовою упаковкою, врегульовує всі євроінтеграційні вимоги,.. але першочергово це — про здоров’я”, — зазначила нардеп від “Слуги народу” Марія Мезенцева, представляючи законопроект у ВР.

“Частина виробників харчової упаковки вже виконує ці умови, треба, щоб це робили абсолютно всі, бо є токсичні хімічні речовини, які потрапляють не лише до нас, але і до організмів малечі”, — додала вона.

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону передбачає:

1) застосування термінології, що міститься у відповідному законодавстві ЄС;
2) визначення повноважень органів виконавчої влади у сфері виробництва, обігу та використання матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами;
3) встановлення загальних вимог до матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами, включаючи активні та інтелектуальні матеріали та предмети;
4) встановлення спеціальних вимоги до окремих груп матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами;
5) запровадження вимог до перероблених пластикових матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами;
6) встановлення порядку державної реєстрації об’єктів, що використовуються у виробництві матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами;
7) особливості державної реєстрації процесів переробки пластику;
8) положення щодо внесення змін, зупинення дії та скасування рішення про державну реєстрацію об’єктів;
9) вимоги до маркування, декларування відповідності та вимоги до забезпечення простежуваності матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами;
10) положення щодо належної виробничої практики (GMP) при виробництві матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами;
11) положення щодо державного контролю та відповідальності операторів ринку.

Зазначається, що положення документу не стосуються предметів і матеріалів, що постачаються як антикваріат, захисних матеріалів або оболонок, зокрема, матеріалів, що покривають сирну кірку, м’ясні напівфабрикати або фрукти, які є частиною харчового продукту і можуть споживатись разом з ним, стаціонарного обладнання для централізованого або нецентралізованого водопостачання, а також нехарчову продукцію, організаційно-правові засади обігу якої визначені Законом України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”.

Що було раніше

Верховна Рада у вівторок, 1 червня, ухвалила проект закону № 2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

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