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Рада сделала шаг к ужесточению требований к пищевой упаковке

Киев • УНН

 • 17962 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 1 июня, приняла в первом чтении проект закона № 4568 о материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами. Решение поддержало 316 нардепов, передает корреспондент УНН.

Рада сделала шаг к ужесточению требований к пищевой упаковке

Цитата:

"Сегодня мы голосуем в первом чтении исторический законопроект. Это связано с тем, что мы с вами каждый день пьем кофе или берем в упаковке пищевые продукты на работу или в офис. Вся эта упаковка должна быть безопасной. За 30 лет в Украине не было такого закона - о безопасности пищевой упаковки. Сегодня все профильные комитеты поддержали его, он регулирует на комплексной основе вопрос безопасности различных материалов и предметов, контактирующих с пищевой упаковкой, регулирует все евроинтеграционные требования,.. но в первую очередь это - о здоровье", - отметила нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева, представляя законопроект в ВР.

"Часть производителей пищевой упаковки уже выполняет эти условия, нужно, чтобы это делали абсолютно все, потому что есть токсичные химические вещества, которые попадают не только в наши, но и в организмы малышей", - добавила она.

Детали

Согласно пояснительной записке, проект закона предусматривает:

1) применение терминологии, содержащейся в соответствующем законодательстве ЕС;
2) определение полномочий органов исполнительной власти в сфере производства, оборота и использования материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами;
3) установление общих требований к материалам и предметам, контактирующим с пищевыми продуктами, включая активные и интеллектуальные материалы и предметы;
4) установление специальных требований к отдельным группам материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами;
5) введение требований к переработанным пластиковым материалам и предметам, контактирующим с пищевыми продуктами;
6) установление порядка государственной регистрации объектов, используемых в производстве материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами;
7) особенности государственной регистрации процессов переработки пластика;
8) положения о внесении изменений, приостановлении действия и отмене решения о государственной регистрации объектов;
9) требования к маркировке, декларирование соответствия и требования к обеспечению прослеживаемости материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами;
10) положения по надлежащей производственной практике (GMP) при производстве материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами;
11) положения по государственному контролю и ответственности операторов рынка.

Отмечается, что положения документа не касаются предметов и материалов, поставляемых как антиквариат, защитных материалов или оболочек, в частности, материалов, покрывающих сырную корку, мясные полуфабрикаты или фрукты, которые являются частью пищевого продукта и могут потребляться вместе с ним, стационарного оборудования для централизованного или нецентрализованного водоснабжения, а также непищевой продукции, организационно-правовые основы обращения которой определены Законом Украины "Об общей безопасности непищевой продукции".

Что было ранее

Верховная Рада во вторник, 1 июня, приняла проект закона № 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

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