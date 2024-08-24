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Новий вид нерозлучників виявили у "колисці людства"

Київ • УНН

 • 19090 перегляди

Палеонтологи знайшли скам'янілі кістки нового виду нерозлучників у трьох печерах Південної Африки. Вид Agapornis longipes жив близько 2,5 мільйона років тому в регіоні, відомому як "колиска людства".

Міжнародна група палеонтологів виявила скам'янілі кістки нового виду нерозлучників у трьох печерах на об'єкті Світової спадщини ЮНЕСКО у Південній Африці, відомому як "колиска людства", пише УНН з посиланням на Forbes.

Деталі

Нещодавно ідентифікований вид, що тепер відомий під науковою назвою Agapornis longipes, жив у Південній Африці приблизно 2,5 мільйона років тому. Його скам'янілості були виявлені в Кромдраай, печері Купера і Сварткрансі, трьох вапнякових печерах.

Скам'янілості птахів дуже крихкі, тому їх часто дроблять на фрагменти, які необхідно ретельно зібрати заново для вивчення, або вони складаються всього з одного екземпляра, але примітно, що цей новий вид нерозлучників представлений 96 цілими і майже цілими кістками з Кромдраай, печери Купера і Сварткранса.

Доповнення

"Колиска людства" - це палеоантропологічний об'єкт, розташований приблизно за 50 км на північний захід від Йоганнесбурга, в провінції Гаутенг в Південній Африці. Цей об'єкт всесвітньої спадщини так названо, тому що тут знаходиться найбільша відома концентрація останків людських предків у світі. Він займає 47 000 гектарів та містить складну систему вапнякових печер.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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