Новий вид нерозлучників виявили у "колисці людства"
Київ • УНН
Палеонтологи знайшли скам'янілі кістки нового виду нерозлучників у трьох печерах Південної Африки. Вид Agapornis longipes жив близько 2,5 мільйона років тому в регіоні, відомому як "колиска людства".
Міжнародна група палеонтологів виявила скам'янілі кістки нового виду нерозлучників у трьох печерах на об'єкті Світової спадщини ЮНЕСКО у Південній Африці, відомому як "колиска людства", пише УНН з посиланням на Forbes.
Деталі
Нещодавно ідентифікований вид, що тепер відомий під науковою назвою Agapornis longipes, жив у Південній Африці приблизно 2,5 мільйона років тому. Його скам'янілості були виявлені в Кромдраай, печері Купера і Сварткрансі, трьох вапнякових печерах.
Скам'янілості птахів дуже крихкі, тому їх часто дроблять на фрагменти, які необхідно ретельно зібрати заново для вивчення, або вони складаються всього з одного екземпляра, але примітно, що цей новий вид нерозлучників представлений 96 цілими і майже цілими кістками з Кромдраай, печери Купера і Сварткранса.
Доповнення
"Колиска людства" - це палеоантропологічний об'єкт, розташований приблизно за 50 км на північний захід від Йоганнесбурга, в провінції Гаутенг в Південній Африці. Цей об'єкт всесвітньої спадщини так названо, тому що тут знаходиться найбільша відома концентрація останків людських предків у світі. Він займає 47 000 гектарів та містить складну систему вапнякових печер.