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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новый вид неразлучников обнаружили в "колыбели человечества"

Новый вид неразлучников обнаружили в "колыбели человечества"

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 13:33  •  5510 просмотра

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Палеонтологи нашли окаменелые кости нового вида неразлучников в трех пещерах Южной Африки. Вид Agapornis longipes жил около 2,5 миллиона лет назад в регионе, известном как «колыбель человечества».

Международная группа палеонтологов обнаружила окаменелые кости нового вида неразлучников в трех пещерах на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Южной Африке, известном как «колыбель человечества», пишет УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

Недавно идентифицированный вид, теперь известный под научным названием Agapornis longipes, жил в Южной Африке примерно 2,5 миллиона лет назад. Его окаменелости были обнаружены в Кромдраай, пещере Купера и Сварткрансе, трех известняковых пещерах.

Окаменелости птиц очень хрупкие, поэтому их часто дробят на фрагменты, которые необходимо тщательно собрать заново для изучения, или они состоят всего из одного экземпляра, но примечательно, что этот новый вид неразлучников представлен 96 целыми и почти целыми костями из Кромдраай, пещеры Купера и Сварткранса.

Дополнение

«Колыбель человечества» - это палеоантропологический объект, расположенный примерно в 50 км к северо-западу от Йоханнесбурга, в провинции Гаутенг в Южной Африке. Этот объект всемирного наследия так назван, потому что здесь находится самая большая известная концентрация останков человеческих предков в мире. Он занимает 47 000 гектаров и содержит сложную систему известняковых пещер.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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