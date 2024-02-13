Новий вид кібербулінгу: Лубінець звернувся до Міносвіти та Нацполіції

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міністерства освіти та науки та правоохоронних органів щодо захисту дітей від кібербулінгу у соцмережах. Про це Омбудсман повідомив у Telegram, пише УНН.

Під час моніторингу соцмереж та Інтернет-простору були виявлені телеграм-канали, де погрожують школярам. Зловмисники публікують фото дітей з коментарями, що принижують честь та гідність, та закликають до фізичного й психологічного тиску. Більше того, адміністратор одного з таких телеграм-каналів пропонує видалення ганебних повідомлень за винагороду,

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Лубінець заявив, наразі існування таких телеграм-каналів зафіксовано у Дніпрі та Київській області. Проте є ймовірність існування подібних і в інших регіонах.

Він наголосив, що, відповідно до Конвенції про права дитини, Конституції України та Закону "Про охорону дитинства", жодна дитина не може бути об'єктом незаконного посягання на її честь та гідність, усім дітям гарантується недоторканість і захист від усіх форм насильства.

Уповноважений з метою захисту прав дітей звернувся до Міносвіти з проханням провести інформаційно-роз'яснювальні кампанії для школярів щодо протидії булінгу та попередження будь-яким проявам насильства, а до Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській та Київській областях - щодо вжиття заходів задля усунення загроз життю та здоров’ю дітей та їхній публічній безпеці.

Водночас Уповноважений закликає й батьків ставитися свідомо до загроз, що чатують на дітей в інтернет-просторі. Адже розвиток технологій породжує з-поміж іншого й таке явище, як кібербулінг (цькування, залякування та приниження з використанням цифрових технологій).

Кібербулінг відбувається в соціальних мережах, месенджерах, на різноманітних ігрових та мобільних платформах. Подвійна його небезпека полягає у тому, що заклики фізичної розправи та образи, які дитина отримує в Інтернеті, можуть стати реальністю,