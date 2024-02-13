Новий вид кібербулінгу: Лубінець звернувся до Міносвіти та Нацполіції
Київ • УНН
Омбудсмен звернулася до Міністерства освіти та Національної поліції з проханням захистити дітей від кібербулінгу в соціальних мережах, де розміщуються фотографії школярів разом із принизливими коментарями та закликами до тиску.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міністерства освіти та науки та правоохоронних органів щодо захисту дітей від кібербулінгу у соцмережах. Про це Омбудсман повідомив у Telegram, пише УНН.
Під час моніторингу соцмереж та Інтернет-простору були виявлені телеграм-канали, де погрожують школярам. Зловмисники публікують фото дітей з коментарями, що принижують честь та гідність, та закликають до фізичного й психологічного тиску. Більше того, адміністратор одного з таких телеграм-каналів пропонує видалення ганебних повідомлень за винагороду,
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Лубінець заявив, наразі існування таких телеграм-каналів зафіксовано у Дніпрі та Київській області. Проте є ймовірність існування подібних і в інших регіонах.
Він наголосив, що, відповідно до Конвенції про права дитини, Конституції України та Закону "Про охорону дитинства", жодна дитина не може бути об'єктом незаконного посягання на її честь та гідність, усім дітям гарантується недоторканість і захист від усіх форм насильства.
Уповноважений з метою захисту прав дітей звернувся до Міносвіти з проханням провести інформаційно-роз'яснювальні кампанії для школярів щодо протидії булінгу та попередження будь-яким проявам насильства, а до Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській та Київській областях - щодо вжиття заходів задля усунення загроз життю та здоров’ю дітей та їхній публічній безпеці.
Водночас Уповноважений закликає й батьків ставитися свідомо до загроз, що чатують на дітей в інтернет-просторі. Адже розвиток технологій породжує з-поміж іншого й таке явище, як кібербулінг (цькування, залякування та приниження з використанням цифрових технологій).
Кібербулінг відбувається в соціальних мережах, месенджерах, на різноманітних ігрових та мобільних платформах. Подвійна його небезпека полягає у тому, що заклики фізичної розправи та образи, які дитина отримує в Інтернеті, можуть стати реальністю,
Як заявив уповноважений, діти мають знати, як діяти у випадках, коли стали жертвою або свідком кібербулінгу, зокрема - звернутися за допомогою до дорослих, яким довіряють та зберегти докази (скриншоти листування, публікацій, фото).
Він також зауважив, що оскільки кібербулінг є формою насильства, батьки чи інші дорослі повинні повідомити правоохоронні органи. Діти мають почувати себе в безпеці - як в реальному житті, так і на просторах інтернету.
Нагадаємо
За останні 5 років в українських школах зафіксовано понад 600 випадків булінгу, до 2022 року - понад 140 випадків на рік. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році кількість випадків зменшилася майже вдвічі.