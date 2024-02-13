Новый вид кибербуллинга: Лубинец обратился к Минобразования и Нацполиции
Киев • УНН
Омбудсмен обратилась в Министерство образования и Национальную полицию с просьбой защитить детей от кибербуллинга в социальных сетях, где размещаются фотографии школьников вместе с унизительными комментариями и призывами к давлению.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Министерство образования и науки и правоохранительные органы по защите детей от кибербуллинга в соцсетях. Об этом Омбудсман сообщил в Telegram, пишет УНН.
Во время мониторинга соцсетей и Интернет-пространства были обнаружены телеграмм-каналы, где угрожают школьникам. Злоумышленники публикуют фото детей с комментариями, унижающими честь и достоинство, и призывают к физическому и психологическому давлению. Более того, администратор одного из таких телеграмм-каналов предлагает удаление позорных сообщений за вознаграждение,
Детали
Лубинец заявил, пока существование таких телеграмм-каналов зафиксировано в Днепре и Киевской области. Однако есть вероятность существования подобных и в других регионах.
Он отметил, что, согласно Конвенции о правах ребенка, Конституции Украины и Закона "Об охране детства", ни один ребенок не может быть объектом незаконного посягательства на его честь и достоинство, всем детям гарантируется неприкосновенность и защита от всех форм насилия.
Уполномоченный с целью защиты прав детей обратился в Минобразования с просьбой провести информационно-разъяснительные кампании для школьников по противодействию буллингу и предупреждению любых проявлений насилия, а в Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской и Киевской областях - о принятии мер для устранения угроз жизни и здоровью детей и их публичной безопасности.
В то же время Уполномоченный призывает и родителей относиться сознательно к угрозам, подстерегающим детей в интернет-пространстве. Ведь развитие технологий порождает среди прочего и такое явление, как кибербуллинг (травля, запугивание и унижение с использованием цифровых технологий).
Кибербуллинг происходит в социальных сетях, мессенджерах, на различных игровых и мобильных платформах. Двойная его опасность заключается в том, что призывы физической расправы и оскорбления, которые ребенок получает в Интернете, могут стать реальностью,
Как заявил уполномоченный, дети должны знать, как действовать в случаях, когда стали жертвой или свидетелем кибербуллинга, в частности - обратиться за помощью к взрослым, которым доверяют и сохранить доказательства (скриншоты переписки, публикаций, фото).
Он также отметил, что поскольку кибербуллинг является формой насилия, родители или другие взрослые должны сообщить в правоохранительные органы. Дети должны чувствовать себя в безопасности - как в реальной жизни, так и на просторах интернета.
Напомним
За последние 5 лет в украинских школах зафиксировано более 600 случаев буллинга, до 2022 года - более 140 случаев в год. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году количество случаев уменьшилось почти вдвое.
Новый вид кибербуллинга: Лубинец обратился к Минобразования и Нацполиции
Омбудсмен обратилась в Министерство образования и Национальную полицию с просьбой защитить детей от кибербуллинга в социальных сетях, где размещаются фотографии школьников вместе с унизительными комментариями и призывами к давлению.
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