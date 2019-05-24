Новопризначені Зеленським посадовці ще не подали декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. За чотири дні на посаді, новий Президент України Володимир Зеленський видав укази про призначення на посади вже 15 людей. Водночас більшість новопризначених посадовців не поспішають подавати декларації, повідомляє УНН.
Так, свій річний дохід задекларували: у травні - Руслан Хомчак, призначений начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України, а також у січні поточного року Вадим Пристайко, призначений заступником Глави Адміністрації Президента України. Щорічну декларацію подав і Руслан Стефанчук, що обійняв посаду радника Президента України - Представника Президента України у Верховній Раді України. У травні він задекларував за 2018 рік понад 640 тис. доходу, 2 земельні ділянки та 3 квартири, на дружину записано 1 земельна ділянка та 2 квартири.
Руслан Рябошапка і Андрій Герус, новопризначені заступник Глави Адміністрації Президента України та представник Президента у Кабінеті Міністрів України відповідно, востаннє подавали декларації на початку 2018 року.
Решта призначенців, а саме Іван Баканов, Михайло Федоров, Андрій Єрмак, Кирил Тимошенко, Юрій Костюк, Сергій Шефір та новий голова АП Андрій Богдан, декларацій у НАЗК не подавали.