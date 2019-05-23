У Зеленського заявили, що закон про люстрацію не відповідає Конституції

“Проблема цього закону, що він є неякісним, і в тому, що він суперечить Конституції. Коли одна норма прямо говорить, що люстрація не поширюється на органи державної влади, а інша норма абсолютно помилково відносить Адміністрацію Президента до органів державної влади - це означає, що закон не відповідає Конституції”, — сказав Рябошапка.

За його словами, закон також не відповідає принципам верховенства права.

“Президент не може застосовувати закон, який не відповідає принципам верховенства права, щоб не порушувати права людини. Як тільки КСУ винесе рішення, що закон про люстрацію відповідає Конституції, то того ж дня Президент звільнить Андрій Богдана, як людину, яка повинна проводити заходи щодо очищення влади”, — зазначив Рябошапка.

Окрім того, Рябошапка зазначив, що Венеційська комісія визнала низку положень, які не відповідають Європейським стандартам щодо захисту прав людини.

“З цим погодилася українська влада. Це навіть написано у висновку Венеційської комісії, що влада погодилася, що треба вносити зміни до закону”, — розповів Рябошапка.

Нагадаємо, заступник міністра юстиції Сергій Петухов пояснив, чому Андрій Богдан не може очолювати Адміністрацію Президента.

Як повідомляв УНН, одна з авторів закону про люстрацію Тетяна Козаченко вказала, що посада голови Адміністрації Президента підпадає під дію цього закону, і цей момент не є спірним.