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В Зеленского заявили, что закон о люстрации не соответствует Конституции

Киев  •  УНН

 • 13116 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Проблема закона о люстрации в том, что он некачественный и противоречит Конституции Украины. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, передает УНН.

"Проблема этого закона, он является некачественным, и в том, что он противоречит Конституции. Когда одна норма прямо говорит, что люстрация не распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит Администрацию Президента в органы государственной власти - это значит, что закон не соответствует Конституции", - сказал Рябошапка.

По его словам, закон также не соответствует принципам верховенства права.

"Президент не может применять закон, который не соответствует принципам верховенства права, чтобы не нарушать права человека. Как только КСУ вынесет решение, что закон о люстрации соответствует Конституции, то в тот же день Президент уволит Андрея Богдана, как человека, который должен проводить мероприятия по очистке власти", - отметил Рябошапка.

Кроме того, Рябошапка отметил, что Венецианская комиссия признала ряд положений такими, которые не соответствуют европейским стандартам по защите прав человека.

"С этим согласилась украинская власть. Это даже написано в заключении Венецианской комиссии, власти согласились, что надо вносить изменения в закон", - рассказал Рябошапка.

Напомним, заместитель министра юстиции Сергей Петухов объяснил, почему Андрей Богдан не может возглавлять Администрацию Президента.

Как сообщал УНН, одна из авторов закона о люстрации Татьяна Козаченко указала, что должность главы Администрации Президента подпадает под действие этого закона, и этот момент не является спорным.

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