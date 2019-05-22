У Мін’юсті роз'яснили, чому Богдан не може очолювати Адміністрацію Президента

Зокрема, Петухов прокоментував застосування Закону України "Про очищення влади" до посади Голови Адміністрації Президента України.

Як пояснив Петухов, ця посада прямо вказана у ч. 5 ст. 2 Закону як така, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади (люстрація).

Крім того, статус цієї посади за Законом "Про державну службу" не має значення, адже профільний Закон про очищення влади чітко називає цю посаду і не відсилає до закону про державну службу.

"Якщо хтось вважає люстраційний закон несправедливим, то це не звільняє його від обов'язку його виконувати. Люстрація була однією з перших вимог Революції Гідності і Міністерство юстиції робило все для належного впровадження прийнятого закону", - зазначив Петухов

Він додав, що у реєстрі люстрованих осіб є прізвища людей, які були звільнені після прийняття Закону на основі його положень, а особи, які залишили свої посади до набрання чинності Законом, не внесені в реєстр.

"Водночас, заборона займати публічні посади до 2024 року поширюється на них так само, як і щодо осіб які внесені в реєстр люстрованих осіб", - додав Петухов.

Нагадаємо, одна з авторів закону про люстрацію Тетяна Козаченко вказала, що посада голови Адміністрації Президента підпадає під дію цього закону, і цей момент не є спірним.

Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана главою АП.