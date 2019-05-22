Автор закону про люстрацію прокоментувала призначення Богдана головою АП

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Одна з авторів закону про люстрацію Тетяна Козаченко вказала, що посада голови Адміністрації Президента підпадає під дію цього закону, і цей момент не є спірним. Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода, передає УНН.

"Поширення заборони регулюється лише одним законом - “Про очищення влади”. А саме - перелік посад і безпосередні критерії зазначені в двох статтях: перелік посад у статті 2 і критерії у статті 3. У переліку посад (стаття 2) - чітко зазначена посада голови Адміністрації Президента. Тому це питання не є спірним", - зауважила Козаченко, коментуючи те, що наразі поширюється теза, що оскільки посада голови АП виведена з-під дії закону про держслужбу, то на неї, мовляв, не поширюється і дія закону про люстрацію.

"Порушення закону в перші дні Президента має не тільки надзвичайно тривожні сигнали, а й свідчить про повне ігнорування законодавства України, що є неприпустимо для Гаранта Конституції", - додала вона.

Відповідаючи за запитання, хто має встановити це порушення закону та яка за це передбачена відповідальність, Козаченко повідомила: "Для призначення на посаду особа повинна пройти люстраційну перевірку. Тобто, відповідний підрозділ повинен був донести до Президента інформацію: до особи застосовуються заборони і її не можна призначати".

"І тут два моменти: чи взагалі відомо президенту про таку інформацію? Якщо відомо - то він умисно порушив закон. Чи якщо йому невідомо - ставити запитання щодо дисциплінарної відповідальності, а також приведення до відповідності, у тому числі, указів президента або їхню відміну. На сьогоднішній момент може йти мова щодо звернення в адміністративному порядку — через суд - щодо скасування указу Президента", - зазначила вона.

За її словами, якщо ми говоримо про президента, то повинні розуміти, що "в даному випадку діє політично-конситуційна відповідальність". "У нас немає закону про імпічмент, тобто порушення закону має інший характер - притягнути до кримінальної чи дисциплінарної відповідальності Президента неможливо", - вказала Козаченко.

"Питання у дотриманні тих невеликих досягнень, які були вимогою суспільства і які вистояли, попри намагання Конституційного суду їх скасувати, зокрема закону “Про очищення влади”. Авжеж, від нас будуть і заяви, і відповідні запити до Адміністрації Президента. І я не виключаю звернення до адміністративного суду - в даному випадку це буде Касаційний адміністративний суд з можливим позовом щодо скасування указу Президента", - заявила вона.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, чому голова АП Богдан не підпадає під закон про люстрацію.

Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана главою АП.

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