Автор закона о люстрации прокомментировала назначение Богдана главой АП

"Распространение запрета регулируется только одним законом - "Об очищении власти". А именно - перечень должностей и непосредственные критерии указаны в двух статьях: перечень должностей в статье 2 и критерии в статье 3. В перечне должностей (статья 2) - четко указана должность главы Администрации Президента. Поэтому этот вопрос не является спорным", - отметила Козаченко, комментируя распространяющийся тезис, что поскольку должность главы АП выведена из-под действия закона о госслужбе, то на нее, мол, не распространяется и действие закона о люстрации.

"Нарушение закона в первые дни Президента имеет не только чрезвычайно тревожные сигналы, но и свидетельствует о полном игнорировании законодательства Украины, что недопустимо для Гаранта Конституции", - добавила она.

Отвечая за вопрос, кто должен установить это нарушение закона и какая за это предусмотрена ответственность, Козаченко сообщила: "Для назначения на должность лицо должно пройти люстрационную проверку. То есть, соответствующее подразделение должно было донести до Президента информацию: к лицу применяются запреты и его нельзя назначать".

"И здесь два момента: вообще известно ли президенту о такой информации? Если известно - то он умышленно нарушил закон. Или если ему неизвестно - ставить вопрос о дисциплинарной ответственности, а также приведении в соответствие, в том числе, указов президента или их отмене. На сегодняшний момент может идти речь об обращении в административном порядке - через суд - об отмене указа Президента", - отметила она.

По ее словам, если мы говорим о президенте, то должны понимать, что "в данном случае действует политически конситуционная ответственность". "У нас нет закона об импичменте, то есть нарушение закона имеет другой характер - привлечь к уголовной или дисциплинарной ответственности Президента невозможно", - указала Козаченко.

"Вопрос в соблюдении тех небольших достижений, которые были требованием общества и которые выстояли, несмотря на попытки Конституционного суда их отменить, в частности закон "Об очищении власти". Конечно, от нас будут и заявления, и соответствующие запросы в Администрацию Президента. И я не исключаю обращения в административный суд - в данном случае это будет Кассационный административный суд с возможным иском об отмене указа Президента", - заявила она.

Напомним, в Зеленского объяснили, почему глава АП Богдан не подпадает под закон о люстрации.

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой АП.