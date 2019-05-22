У Зеленського пояснили, чому голова АП Богдан не підпадає під закон про люстрацію

“Закон про очищення влади не поширюється на посади в органах державної влади. Адміністрація президента не є органом державної влади, у адміністрації немає жодних владних повноважень, — це орган, який забезпечує виконання Президентом його владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті”, — пояснив Рябошапка.

За його словами, голова адміністрації, заступники глави не мають посад в апараті, не є державними службовцями і вони не виконують жодних владних повноважень.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у ряді положень закону “Про очищення влади” потрібно внести зміни. Про це заявив радник новообраного президента Володимира Зеленського — Руслан Рябошапка, посилаючись на висновки Венеціанської комісії.