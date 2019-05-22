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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137719 просмотра

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У Зеленского объяснили, почему глава АП Богдан не подпадает под закон о люстрации

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Глава Администрации Президента Украины не подпадает под действие закона о люстрации, поскольку закон не распространяется на должности в органах государственной власти. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Закон об очищении власти не распространяется на должности в органах государственной власти. Администрация президента не является органом государственной власти, в администрации нет никаких властных полномочий, - это орган, который обеспечивает выполнение Президентом его властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые имеются в аппарате", - пояснил Рябошапка.

По его словам, глава администрации, заместители главы не имеют должностей в аппарате, не являющихся государственными служащими и они не выполняют никаких властных полномочий.

Напомним, ранее  УНН сообщал, что в ряде положений закона "Об очистке власти" нужно внести изменения. Об этом заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского - Руслан Рябошапка, ссылаясь на выводы Венецианской комиссии.

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