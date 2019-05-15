У Зеленського вважають, що закон про люстрацію повинен бути змінений
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У ряді положень закону "Про очищення влади" потрібно внести зміни. Про це заявив радник новообраного президента Володимира Зеленського - Руслан Рябошапка, посилаючись на висновки Венеціанської комісії, передає УНН з посиланням на liga.net
Він уточнив, що мова йде про ті положеннях закону, які порушують права людини.
Рябошапка також прокоментував звільнення глави Конституційного суду України Станіслава Шевчука. Радник новообраного президента уточнив, що Шевчук не сприймався колегами на посаді голови суду.
"Багато суддів КС скаржилися на те, що самі процедури в КС здійснювалися не так, як це передбачено законом, а часто керувалися в ручному режимі головою суду, було багато інших процедурних порушень. Це все накопичувалося протягом певного періоду, і, врешті-решт, вилилося в таке рішення суддів КС", - сказав Рябошапка.
Нагадаємо, як писав УНН, Венеціанська комісія тричі заявляла про неконституційність люстрації в Україні.
А за словами юриста Олега Підгайного, ЄСПЛ сьогодні рекордно швидко бере в роботу скарги від люстрованих в Україні правоохоронців.