У Зеленського вважають, що закон про люстрацію повинен бути змінений

Він уточнив, що мова йде про ті положеннях закону, які порушують права людини.

Рябошапка також прокоментував звільнення глави Конституційного суду України Станіслава Шевчука. Радник новообраного президента уточнив, що Шевчук не сприймався колегами на посаді голови суду.

"Багато суддів КС скаржилися на те, що самі процедури в КС здійснювалися не так, як це передбачено законом, а часто керувалися в ручному режимі головою суду, було багато інших процедурних порушень. Це все накопичувалося протягом певного періоду, і, врешті-решт, вилилося в таке рішення суддів КС", - сказав Рябошапка.

Нагадаємо, як писав УНН, Венеціанська комісія тричі заявляла про неконституційність люстрації в Україні.

А за словами юриста Олега Підгайного, ЄСПЛ сьогодні рекордно швидко бере в роботу скарги від люстрованих в Україні правоохоронців.