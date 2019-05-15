У Зеленского считают, что закон о люстрации должен быть изменен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В ряде положений закона "Об очищении власти" нужно внести изменения. Об этом заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского - Руслан Рябошапка, ссылаясь на выводы Венецианской комиссии, передает УНН со ссылкой на liga.net
Он уточнил, что речь идет о тех положениях закона, которые нарушают права человека.
Рябошапка также прокомментировал увольнение главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. Советник новоизбранного президента уточнил, что Шевчук не воспринимался коллегами на должности председателя суда.
"Многие судьи КС жаловались на то, что сами процедуры в КС осуществлялись не так, как это предусмотрено законом, а часто управлялись в ручном режиме главой суда, было много других процедурных нарушений. Это все накапливалось в течение определенного периода, и, в конце концов, вылилось в такое решение судей КС", - сказал Рябошапка.
Напомним, как писал УНН, Венецианская комиссия трижды заявляла о неконституционности люстрации в Украине.
А по словам юриста Олега Подгайного, ЕСПЧ сегодня рекордно быстро берет в работу жалобы от люстрированных в Украине правоохранителей.