У Зеленского считают, что закон о люстрации должен быть изменен

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 54729 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 81866 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 97968 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101713 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125165 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112206 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138174 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144721 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130181 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130231 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Зеленского считают, что закон о люстрации должен быть изменен

У Зеленского считают, что закон о люстрации должен быть изменен

Киев  •  УНН

 • 11685 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В ряде положений закона "Об очищении власти" нужно внести изменения. Об этом заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского - Руслан Рябошапка, ссылаясь на выводы Венецианской комиссии, передает УНН со ссылкой на liga.net

Он уточнил, что речь идет о тех положениях закона, которые нарушают права человека.

Рябошапка также прокомментировал увольнение главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. Советник новоизбранного президента уточнил, что Шевчук не воспринимался коллегами на должности председателя суда.

"Многие судьи КС жаловались на то, что сами процедуры в КС осуществлялись не так, как это предусмотрено законом, а часто управлялись в ручном режиме главой суда, было много других процедурных нарушений. Это все накапливалось в течение определенного периода, и, в конце концов, вылилось в такое решение судей КС", - сказал Рябошапка.

Напомним, как писал УНН, Венецианская комиссия трижды заявляла о неконституционности люстрации в Украине. 

А по словам юриста Олега Подгайного, ЕСПЧ сегодня рекордно быстро берет в работу жалобы от люстрированных в Украине правоохранителей. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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