ЕСПЧ рекордно быстро берет в работу жалобы от люстрованих в Украине правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Европейским судом по правам человека передано на коммуникацию правительства Украины еще два заявления (жалобы) люстрованих в Украине правоохранителей. Об этом в сети Facebook сообщил экс-заместитель прокурора Черниговской области Олег Подгайный, передает УНН.
"Таким образом, на сегодня ЕСПЧ начато рассмотрение по существу (комуниковано) 10-ти заявлений "люстрационной" категории.
Относительно последних двух - это заявления Бондаренко Сергея Ивановича (Кировоградская область) и налоговика из Прикарпатья (разрешения на разглашение я еще не имею)", - уточнил он.
Указанные заявления были поданы в 2018-м году, иск Бондаренко принято к рассмотрению недавно - 18.10.2018.
По словам Пидгайного, такие примеры являются очень положительными, ведь ЕСПЧ, во-первых, достаточно быстро берет в работу дела люстрованих в Украине, а во-вторых, "не футболит" их, как могут надеяться в ведомстве Петренко (Минюсте - ред).
Отметим, что по данным Пидгайного в ЕСПЧ обратилось не менее 117 люстрованих представителей правоохранительных органов в Украине, которые оспаривают незаконность их увольнения. Среди них - около 70 - это иски экс-прокуроров.
Как писал УНН, Украина планирует до Рождества подать в ЕСПЧ полноценное заявление о моряках, которые были захвачены в Азовском море.