Україна має до Різдва подати в ЄСПЛ повноцінну заяву про моряків

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Україна має подати повноцінну міждержавну заяву проти Росії до Європейського суду з прав людини щодо порушення прав затриманих у районі Керченської протоки українських моряків до 7 січня 2019 року. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції - Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, передає УНН.