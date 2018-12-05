Україна має до Різдва подати в ЄСПЛ повноцінну заяву про моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Україна має подати повноцінну міждержавну заяву проти Росії до Європейського суду з прав людини щодо порушення прав затриманих у районі Керченської протоки українських моряків до 7 січня 2019 року. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції - Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, передає УНН.
"Європейський суд з прав людини вирішив частково задовільнити заяву України щодо застосування попередніх заходів відповідно до Правила 39 Регламента Суду та зобов’язав Росію забезпечити поранених моряків, захоплених Росією 25 листопада, відповідним лікуванням", - зазначив Ліщина.
З його слів, суд залишив в силі вимогу до РФ щодо надання інформації щодо стану здоров'я та умов тримання українських моряків, яку він не отримав від Росії в строк, встановлений у листі Суду від 29 листопаду.
"Україна має подати повноцінну міждержавну заяву до ЄСПЛ щодо порушення прав моряків до 7 січня 2019 року", - додав Ліщина.
Нагадаємо, 4 грудня у Росії запевнили, що пообіцяли ЄСПЛ надати відповідь на запит щодо затриманих РФ у районі Керченської протоки українських моряків у "розумні строки, необхідні для підготовки інформативного документа".
ЄСПЛ зобов’язав Росію надати інформацію про українських моряків 4 грудня.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.