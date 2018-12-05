Украина должна до Рождества подать в ЕСПЧ полноценное заявление о моряках
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украина должна подать полноценное межгосударственное заявление против России в Европейский суд по правам человека о нарушении прав задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков до 7 января 2019 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передает УНН.
"Европейский суд по правам человека решил частично удовлетворить заявление Украины о применении предварительных мер в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда и обязал Россию обеспечить раненых моряков, захваченных Россией 25 ноября, соответствующим лечением", - отметил Лищина.
По его словам, суд оставил в силе требование к РФ о предоставлении информации о состоянии здоровья и условий содержания украинских моряков, которую он не получил от России в срок, установленный в письме Суда от 29 ноября.
"Украина должна подать полноценное межгосударственное заявление в ЕСПЧ о нарушении прав моряков до 7 января 2019 года", - добавил Лищина.
Напомним, 4 декабря в России заверили, что пообещали ЕСПЧ дать ответ на запрос о задержанных РФ в районе Керченского пролива украинских моряков в "разумные сроки, необходимые для подготовки информативного документа".
ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряках 4 декабря.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.