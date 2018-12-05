Украина должна до Рождества подать в ЕСПЧ полноценное заявление о моряках

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украина должна подать полноценное межгосударственное заявление против России в Европейский суд по правам человека о нарушении прав задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков до 7 января 2019 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передает УНН.