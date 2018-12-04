Росія пообіцяла ЄСПЛ відповідь про моряків ВМС у "розумні" строки

"У зв'язку з розглядом клопотання влади України про застосування забезпечувальних заходів за скаргою "Україна проти Росії (VIII)", поданої в інтересах моряків,... ЄСПЛ запропонував РФ представити інформацію про підстави позбавлення волі українських моряків з кораблів "Бердянськ", "Нікополь", "Яни Капу" військово-морських сил України, про стан їх здоров'я і наданої їм медичної допомоги", - підтвердили в російському відомстві факт отримання інформації.

Мін'юст Росії "висловив ЄСПЛ заклопотаність тим, що Суд прийняв до провадження клопотання, підкріплене в основному посиланнями на публікації ЗМІ і не містить офіційних документів, які могли бути отримані українською стороною від Російської Федерації по дипломатичних каналах і в результаті стандартної в таких випадках міждержавної взаємодії".

"ЄСПЛ проінформований про те, що відповідь на запит буде дано у розумні терміни, необхідні для підготовки інформативного документа", - зазначили у мін'юсті РФ.

Нагадаємо, станом на 18:00 4 грудня ЄСПЛ не отримав від Москви інформації про захоплених Росією моряків.

ЄСПЛ зобов’язав Росію надати інформацію про українських моряків 4 грудня.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.