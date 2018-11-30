ЄСПЛ зобов’язав Росію надати інформацію про українських моряків

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Європейський суд з прав людини у відповідь на заяву уряду України щодо захисту прав захоплених Росією моряків зобов’язав Москву надати інформацію про них. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції – Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, передає УНН.