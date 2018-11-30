ЄСПЛ зобов’язав Росію надати інформацію про українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Європейський суд з прав людини у відповідь на заяву уряду України щодо захисту прав захоплених Росією моряків зобов’язав Москву надати інформацію про них. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції – Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, передає УНН.
"У відповідь на заяву Уряду України щодо захисту прав захоплених Росією моряків, Європейський суд з прав людини, відповідно до Правила 54 Регламену зобов’язав РФ надати інформацію щодо: захоплення моряків та юридичних підстав їхнього утримання; місця їхнього утримання; спричинених поранень; та наданої медичної допомоги", - написав Ліщина.
За його словами, "цю інформацію Уряд РФ має надати до наступного понеділка".
Нагадаємо, Україна звернеться до ЄСПЛ через напад РФ на українських моряків.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.