ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряках

"В ответ на заявление правительства Украины по защите прав захваченных Россией моряков, Европейский суд по правам человека, в соответствии с Правилом 54 регламенте обязал РФ предоставить информацию о: захвате моряков и юридических основаниях их содержания; местах их содержания; полученых ранениях; и предоставленной медицинской помощи", - написал Лещина.

По его словам, "эту информацию Правительство РФ должно предоставить до следующего понедельника".

Напомним, Украина обратилась в ЕСПЧ из-за нападения РФ на украинских моряков.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и увлечения в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.