Росія не відповіла ЄСПЛ щодо захоплених на Азові моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Станом на 18:00 понеділка Європейський суд з прав людини у не отримав від Москви інформації про захоплених Росією моряків. Про це УНН повідомили у ЄСПЛ у відповіді на запит.
“Суд ще не отримав відповідей від російського уряду”, - повідомили у ЄСПЛ у відповідь на запитання про те, чи РФ надала інформацію щодо захоплення українських моряків біля Керченської протоки та юридичних підстав їхнього утримання, місця їхнього утримання, спричинених поранень та наданої медичної допомоги.
У Суді порадили повторно звернутись по інформацію у вівторок.
Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.
ЄСПЛ зобов’язав Росію надати інформацію про українських моряків.