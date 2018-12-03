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Россия не ответила ЕСПЧ относительно захваченных на Азове моряков

Россия не ответила ЕСПЧ относительно захваченных на Азове моряков

Киев  •  УНН

 • 20132 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. По состоянию на 18:00 понедельника Европейский суд по правам человека в не получил от Москвы информации о захваченных Россией моряках. Об этом УНН сообщили в ЕСПЧ в ответе на запрос.

"Суд еще не получил ответов от российского правительства", - сообщили в ЕСПЧ в ответ на вопрос о том, предоставила ли РФ информацию о захвате украинских моряков у Керченского пролива и юридических оснований их содержания, места их содержания, вызванных ранений и оказанной медицинской помощи.

В суде посоветовали повторно обратиться за информацией во вторник.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряка арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряках.

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