Россия пообещала ЕСПЧ ответ о моряках ВМС в "разумные" сроки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В России заверили, что пообещали Европейскому суду по правам человека дать ответ на запрос о задержанных РФ в районе Керченского пролива украинских моряках в "разумные сроки, необходимые для подготовки информативного документа". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минюста РФ.
"В связи с рассмотрением ходатайства властей Украины о применении обеспечительных мер по жалобе "Украина против России (VIII)", поданной в интересах моряков,.. ЕСПЛ предложил РФ представить информацию об основаниях лишения свободы украинских моряков с кораблей "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу" военно-морских сил Украины, о состоянии их здоровья и оказываемой им медицинской помощи", - подтвердили в российском ведомстве факт получения информации.
Минюст России "Суд принял к производству ходатайство, подкрепленное в основном ссылками на публикации средств массовой информации и не содержащее официальных документов, которые могли быть получены украинской стороной от Российской Федерации по дипломатическим каналам и в результате стандартного в таких случаях межгосударственного взаимодействия".
"ЕСПЧ проинформирован о том, что ответ на запрос будет дан в разумные сроки, необходимые для подготовки информативного документа", - отметили в Минюсте РФ.
Напомним, по состоянию на 18:00 4 декабря ЕСПЧ не получил от Москвы информации о захваченных Россией моряках.
ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряках 4 декабря.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.