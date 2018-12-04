Россия пообещала ЕСПЧ ответ о моряках ВМС в "разумные" сроки

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В России заверили, что пообещали Европейскому суду по правам человека дать ответ на запрос о задержанных РФ в районе Керченского пролива украинских моряках в "разумные сроки, необходимые для подготовки информативного документа". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минюста РФ.