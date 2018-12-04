ЄСПЛ зобов’язав РФ надати необхідне лікування українським морякам
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Європейський суд з прав людини зобов'язав Російську Федерацію забезпечити належну медичну допомогу полоненим службовцям ВМС України, передає УНН із посиланням на повідомлення ЄСПЛ.
"Європейський суд з прав людини ухвалив вказати уряду Російської Федерації … що він має забезпечити належну меддопомогу полоненим службовцям ВМС України, які її потребують, зокрема тим, які могли бути поранені в результаті військово-морського інциденту у Кереченській протоці 25 листопада 2018 року", - йдеться у повідомленні суду.
У прес-службі додали, що відповідне рішення суд ухвалив у відповідь на терміновий запит української влади щодо правила 39 Регламенту суду у контексті нової міждержавної заяви, поданої проти Росії за статтею 39 Європейської конвенції з прав людини.
Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.
ЄСПЛ зобов’язав Росію надати інформацію про українських моряків 4 грудня.